«إمباور» تبدأ تزويد برج «ون جي بي آر» بـ 1522 طن تبريد

المصدر: دبي- البيان

بدأت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، تزويد برج «ون جي بي آر»، الواقع في منطقة جميرا بييتش ريزدنس، بخدمات تبريد المناطق، بطاقة إنتاجية، تصل إلى نحو 1522 طن تبريد.

ويتكون برج «ون جي بي آر» من 46 طابقاً تطل على ساحل الخليج العربي، و163 وحدة سكنية، ويعد المشروع السكني الوحيد بالمنطقة الذي يضم واجهة شاطئية خاصة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: سيتم ربط نظام تبريد المناطق لبرج «ون جي بي آر» بمحطة إمباور الدائمة في جميرا بيتش ريزيدنس، وذلك باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن جميع القطاعات ومن بينها إمباور ملزمة بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الدولة حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة مشاركة جميع الأطراف في التحول إلى اقتصاد أخضر قائم على ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.