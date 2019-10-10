«ديار» تعلن استكمال إنشاء «شقق ميلينيوم الفندقية مون روز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ديار للتطوير» وفنادق ومنتجعات «ميلينيوم»، إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق نمواً في المنطقة، أمس، استكمال الأعمال الإنشائية في مشروع «شقق ميلينيوم الفندقية مون روز»، ومن المتوقع دخولها حيز التشغيل خلال الشهر الجاري. ويشكل المشروع جزءاً من مشروع «مون روز» المؤلف من ثلاثة أبراج ويقع في مجمع دبي للعلوم في منطقة «البرشاء جنوب»، ويضم «شقق ميلينيوم الفندقية مون روز» 126 شقة استوديو و72 شقة بغرفة نوم واحدة، ويتألف من 20 طابقاً مع خدمة سريعة لتقديم الطعام.

ويتمتع المشروع الذي تتولى «ديار» تطويره، بموقع حيوي يمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطرق الرئيسية في دبي. وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لـ «ديار للتطوير»: «شقق ميلينيوم الفندقية مون روز» إنجاز آخر نفخر بإضافته إلى مشهد قطاع الضيافة المتميز في الإمارة دعماً لرؤية دبي السياحية 2020. ومن شأن تعزيز تنوع خيارات ومعالم الضيافة بالإمارة أن يسهم في تعزيز جاذبيتها لاستقطاب السياح الباحثين عن وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم.