«تشيسترتنس»: السوق العقاري بدبي يعاود نموه في الربع الأول 2020

المصدر: دبي - البيان

توقع أحدث تقرير صادر عن شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية أن يعاود السوق العقاري نموه في الربع الأول من عام 2020 مدعوماً بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين والتي تتيح لهم الحصول على الإقامة الدائمة لمدة 10 سنوات، فضلاً عن حزمة الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة. وربما الأهم من ذلك، تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز التنافسية في سوق دبي.

وارتفع عدد المعاملات للوحدات السكنية المباعة على المخطط 45٪ كما ارتفعت قيمتها 46% إلى 10.48 مليارات درهم، ما يعطي إشارات إيجابية بانتعاش السوق، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى قيام المطورين بتسجيل عدد كبير من الوحدات السكنية مع اقترابهم من تسليمها في الربع الثالث.