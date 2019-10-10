1.47 مليار درهم تمويلات «وربة» الكويتي في الإمارات

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

أكد شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي أن الإمارات سوق مهم للبنك على مستوى التمويلات المصرفية رغم عدم وجود فرع أو مكتب تمثيل للبنك بالدولة، حيث تتجاوز تمويلات البنك في السوق الإماراتي 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم). وقال في تصريحات للصحافيين أمس على هامش احتفالية قرع جرس إدراج صكوك للبنك بقيمة 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) في ناسداك دبي، إن هناك حضوراً مهماً في سوق الإمارات، سواء من حيث المشاركة في القروض المباشرة أو الاستثمار في إصدارات الدين للشركات الإماراتية، ومن أبرزها طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وشركة مراس القابضة إلى جانب صفقات تمويلية أخرى.

وتدعم الصكوك، التي تم إدراجها في ناسداك دبي في 25 سبتمبر 2019، خطط التوسع والتطوير للبنك عبر مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية، بالإضافة إلى حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. والإدراج هو الثاني للصكوك من جانب بنك وربة في ناسداك دبي، بعد إدراجه صكوكاً بـ 250 مليون دولار (918.7 مليون درهم) في مارس 2017.

ولفت الغانم إلى أن بورصة ناسداك دبي منصة مهمة في المنطقة وبيئة إدراج من الدرجة الأولى، بما تطبقه من معايير دولية. وأوضح أن هذا الإدراج يساعد في تعزيز العلاقات القوية بين الأسواق المالية في الإمارات والكويت، لافتاً إلى أن هذه الصكوك نجحت بجذب المستثمرين من دول التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من حول العالم، ما يؤكد ثقة الأسواق باستراتيجية البنك للتوسع في قطاعات أعمال مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

توسع

وحول خطط التوسع الخارجي، قال الغانم: إن البنك يركز حالياً على السوق المحلي باعتباره أحدث البنوك الكويتية، لافتاً إلى أن البنك لديه استراتيجية حتى 2021 تستهدف التركيز على السوق الكويتي، ولا نية لديه لأي توسعات خارجية حتى ذلك الحين، وسيتم بعدها مراجعة هذه الاستراتيجية لتحديد خطط التوسع، معتبراً أن الأسواق الخليجية هي الأقرب في حال التوسع. و«وربة» هو أحدث البنوك الكويتية العشرة، حيث تأسس في 2009 بمبادرة حكومية، وتملك الحكومة نحو 33.5% فيه عبر الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وسيلة

وأكد عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، أن إدراج بنك وربة يؤكد النمو والتطور السريع لسوق الصكوك كوسيلة فعّالة لجمع رأس المال من المستثمرين الإقليميين والدوليين، كما أنه يدعم نمو دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وناسداك دبي يعد أحد أكبر المراكز في العالم لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي 62.35 مليار دولار (228.82 مليار درهم)، من جهات إصدار مختلفة.

إضافة

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: إدراج بنك وربة إضافة بارزة لسوق ناسداك دبي، ونستعد لاستقبال مزيد من إدراجات الصكوك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وتتيح لنا عملية الإدراج المبسطة والخدمات الشاملة التي يوفرها السوق بعد الإدراج، حضوراً عالمياً واسعاً يمكننا من دعم احتياجات مجموعة من الجهات المصدرة من القطاعين العام والخاص.