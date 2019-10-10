نشاط قوي على سهمي «أرابتك» و«أملاك».. وتحسن السيولة

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، مع تحسن السيولة، وتفاعل المستثمرين مع المحفزات الحكومية وسط ترقب لنتائج أعمال الشركات في الربع الثالث.

وعاود سوق دبي الصعود فوق مستوى 2800 نقطة مرتفعاً 0.48% إلى مستوى 2809.95 نقاط، بدعم من قطاعات البنوك والعقارات والاستثمار. وحل «أرابتك القابضة» في صدارة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 29.36 مليون درهم، إلى 1.89 درهم. وكان سهم «أملاك» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.39% إلى 0.469 درهم، فيما كان سهم «تبريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.12% إلى 1.86 درهم.

سيولة

وانخفض سوق أبوظبي 0.33% عند مستوى 5053.29 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك. وزادت السيولة الكلية من 176 مليون درهم إلى 299 مليونا، موزعة بواقع 197.7 مليوناً في دبي، و101.2 مليون بأبوظبي، وجرى التداول على 247 مليون سهم، منها 203.7 ملايين بدبي، و43.23 مليوناً ببوظبي، من خلال 3987 صفقة.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي لارتفاع قطاع الاستثمار 1.14% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.57% و«سوق دبي المالي» 1.14%، وارتفع قطاع البنوك 0.65% بدعم من ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.76% بعد تثبيت مؤسسة كابيتال انتلجنس تصنيفه الائتماني، وارتفع «دبي الإسلامي» 0.57%، كما زاد سهم «أملاك للتمويل» 14.39%.

وارتفع قطاع العقارات 0.35% مع صعود «إعمار العقارية» 0.22%، و«أرابتك القابضة» 3.39%، و«إعمار مولز» 0.53%، وارتفع النقل مع صعود سهم «العربية للطيران» 1.54%، و«الخليج للملاحة» 0.72%، وزاد قطاع السلع 0.42% مع ارتفاع «دي إكس بي» 0.49%.

سوق أبوظبي

وفى أبوظبي، انخفض قطاع الخدمات 1.96% بفعل نزول «طيران أبوظبي» 6.98%، و«الجرافات البحرية» 3.23%، وتراجع قطاع العقارات 0.62% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 2.62%، و«الدار العقارية» 0.47%، وانخفض قطاع البنوك 0.43% مع تراجع «مصرف الشارقة الإسلامي» 1.67%، و«أبوظبي الأول» 0.53%. وهبط قطاع الاستثمار 0.43% مع تراجع «إشراق» 1.52%، وتراجع قطاع الطاقة 0.05% مع انخفاض «دانة غاز» 0.32%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.38%.

وارتفع قطاع الصناعة 0.61% مع صعود «أبوظبي لبناء السفن» 7.18%، و«أسمنت الخليج» 2.45، وارتفع التأمين 0.26% مع صعود «الإمارات للتأمين» 1.30%، وزاد قطاع السلع 0.14% مع صعود «العالمية القابضة» 0.20%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» النشاط مستقطباً نحو 17.02 مليونا، ليغلق عند 7.65 دراهم. وسجل سهم «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 7.18% إلى 2.09 درهم، وكان سهم «طيران أبوظبي» الأكثر تراجعاً بنسبة 6.98% إلى 3.2 دراهم.

إفصاحات

ـــ وافقت الجمعية العمومية لشركة «تكافل الإمارات» خلال اجتماعها الذي عقد أمس على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال الشركة من 25% إلى 49%. كما أعلنت استقالة وسيم أحمد المدير المالي، وتعيين عبد الرزاق أحمد سيد بمنصب مدير أول - الدائرة المالية.

ـــ يجتمع مجلس إدارة الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ــ تكافل ــ اسكانا للتأمين، الاثنين لبحث بيع عقار عائد للشركة استناداً للتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي إلى جانب مناقشة استقالة الرئيس التنفيذي.

ـــ قام مصرف السلام ــ البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين، بشراء 394.08 ألف سهم من أسهمه (أسهم الخزينة) في سوق دبي لترتفع أسهم الخزينة من 55.17 مليوناً إلى 55.56 مليون سهم.