عائدات قوية وارتفاع لرأسمال صندوق «مانري» في دبي

المصدر: دبي - البيان

نشر صندوق «مانري» للاستثمار العقاري الذي تُديره شركة «دلما كابيتال»، نتائج العام المالي الأول منذ تأسيسه. وأظهرت النتائج عائدات قوية وارتفاعاً في رأس المال ضمن حافظته التي تبلغ قيمتها 215 مليون درهم.

وأُطلق الصندوق عام 2018. وتمكّن من تحقيق عائدات سنوية إجمالية بلغت 12.5 في المائة، بما في ذلك 11.9% من عوائد السندات المدفوعة للمساهمين وزيادة بنسبة 0.6% في صافي قيمة الأصول للسهم.

ويُركز الصندوق على قطاع العقارات اللوجستية والصناعية __ وهو مجال يتمتّع بأهمية كبيرة للاستثمار. وتساهم توجهات قطاع التكنولوجيا المزدهر بخلق فرص مهمة للعقارات الصناعية. وأدّى الطلب المتزايد من المستأجرين من عملاء صندوق «مانري» على المستودعات، والمنشآت اللوجستية والمطابخ المركزية القائمة على التجارة الإلكترونية والطفرة التكنولوجية إلى تعزيز الأداء المتفوق للصندوق.