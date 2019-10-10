«راكز» وبنك أبوظبي الأول يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات حصرية

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول، لتقديم مزايا مصرفية خاصة بعملاء «راكز» وحلول مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات أعمالهم. مثّل «راكز» في توقيع الاتفاقية محمد الظهوري، رئيس قطاع الاستراتيجية، فيما مثّلت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، بنك أبوظبي الأول.

وأوضح رامي جلاد، المدير التنفيذي لهيئة «راكز» أن مجتمع الأعمال في «راكز» يضم ما يزيد على 14500 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعاً من أكثر من 100 دولة حول العالم، ولكل شركة احتياجاتها الخاصة، بما في ذلك الاحتياجات المصرفية، ما دعا إلى عقد شراكات مع بنوك رائدة في الدولة لتوفير أفضل الحلول المصرفية لعملاء «راكز»، وترحب «راكز» ببنك أبوظبي الأول شريكاً استراتيجياً. وأشار إلى أن الاتفاقية هي الرابعة مع البنوك الرائدة بالدولة.