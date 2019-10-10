مؤتمر تكنولوجيا السفر يوصي باعتماد الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أوصى المشاركون بمؤتمر تكنولوجيا السفر في الشرق الأوسط، باعتماد الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو هذا القطاع محلياً وإقليمياً، وانطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر السنوي بدبي، بمشاركة عدد من المتخصصين المحليين والإقليميين في قطاع السفر والسياحة، وبدعم من كبرى الهيئات والشركات العاملة في هذا القطاع، وتنظيم شركة فيرف للمعارض والمؤتمرات.

مواضيع

وتشمل المواضيع التي يناقشها المتخصصون في هذا القطاع خلال الدورة الحالية للمؤتمر، تعزيز التنافسية في القطاع، من خلال تطبيق أحدث الابتكارات الرقمية، استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير وسائل الدفع لخدمات السفر والسياحة، مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على مستقبل القطاع، وتوجهات العملاء ودور المشاركات والتعليقات على هذه المواقع في آراء وإقبال العملاء على العلامات التجارية، العقبات التي تواجه وكلاء السفر في استخدام التكنولوجيا، ومنها فقدان الوظائف، التحديات والفرص لزيادة أعداد السائحين من الصين في الإمارات، مستقبل نمو قطاع الفنادق في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، استخدام التكنولوجيا لدعم برامج الولاء للعملاء، وتعزيز عمل شركات الطيران منخفضة التكاليف، أهمية التعاملات الرقمية بتكنولوجيا بلوك تشين في القطاع المحلي، وغيرها من المواضيع الهامة.

اهتمام متزايد

وقالت داون كيبسيك مؤسسة «ليدرز إن ديجيتال»: «هناك زيادة ملحوظة في اهتمام المستهلكين بالاطلاع على التعليقات والمشاركات مواقع التواصل الاجتماعي، قبل اختيار الخدمات التي تقدمها الجهات العاملة بالقطاع، ما يشَكل أهمية كبيرة في بناء العلامة التجارية، ويؤثر في التسويق في قطاع السياحة والسفر، وقد أشار 83 % من المستهلكين إلى استكشاف الخدمات والمنتجات الجديدة من خلال إنستغرام».