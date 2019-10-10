اكتمال مشروع «ماج 5 بوليفارد» في دبي الجنوب

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ماج للتطوير العقاري» ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، اكتمال مشروعها السكني «ماج 5 بوليفارد»؛ البالغة تكلفته 800 مليون درهم في دبي الجنوب.

وكان المشروع من أوائل المشاريع التي تم إطلاقها في المنطقة، وسيكون أول مشروع يكتمل بينها، وذلك قبل موعده المحدد وفي الوقت المناسب لانطلاق إكسبو 2020 دبي، كما أنه يعتبر أكبر عملية تسليم لوحدات سكنية في المنطقة، بما يصب في إطار دعم رؤية إكسبو 2020 وحكومة دبي.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»: تم تصميم المشروع لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الدخل المتوسط، للاستفادة بطريقة أفضل من أموالهم في السوق العقاري، ويشتمل مشروع «ماج 5 بوليفارد» على 13 مبنى ستوفر مجتمعة 1452 وحدة.