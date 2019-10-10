وزير الاقتصاد يترأس وفداً رسمياً وتجارياً إلى فيتنام الأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل زيارة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من الدولة إلى فيتنام، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص تطوير الشراكات القائمة في مجالات التجارة والاستثمار.

وتتضمن الزيارة إقامة المنتدى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار في العاصمة هانوي. كما يتم تنظيم ملتقى استثماري مشترك في هوشي منه جنوب فيتنام. وقال عبد الله آل صالح: العلاقات الإماراتية الفيتنامية شهدت خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً وزخماً بتبادل اللقاءات والزيارات الرسمية والفعاليات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس في زيادة الشراكات الاستثمارية والأنشطة التجارية بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي في 2018 إلى أكثر من 8.2 مليارات دولار.

١وأكد أن فيتنام تتمتع باقتصاد قوي على مستوى منطقة جنوب آسيا ولديها العديد من الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي، وأن إقامة منتديين حول تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين يوفر منصة مهمة لبناء شراكات حيوية بين المستثمرين الإماراتيين ومجتمع الأعمال الفيتنامي.

ونظمت وزارة الاقتصاد اجتماعاً لأعضاء وفد الدولة لبحث كافة استعدادات الزيارة ومختلف الجوانب الفنية والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال فعاليات الزيارة.

فعاليات

يحضر فعاليات الزيارة عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى فيتنام، ويضم الوفد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد.