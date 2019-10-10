«انتربرينور»: الإمارات ضمن أفضل الوجهات جذباً للاستثمار وريادة الأعمال

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تشتهر دولة الإمارات، بكونها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في العالم، وهي، كما أوردت مجلة ريادة الأعمال "انتربرينور"، في تقرير حديث لها، واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا، وعلى خلفية ذلك، اجتذبت أعداداً كبيرة من الاستثمارات والشركات الناشئة ورجال الأعمال.

وأوضح التقرير أن هذا الإنجاز تحقق من خلال نظام متكامل من القوانين والمبادئ التجارية، الذي سنته الحكومة، من أجل تشجيع الاستثمار، وتعزيز بيئة جذابة للمستثمرين ورجال الأعمال، على حد سواء، ومن الطبيعي أن يتم تنفيذ هذه التطورات بالتزامن مع استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيكون له تأثير كبير في اقتصاد الإمارات، ما يحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لسنوات قادمة.

وأضافت «انتربرينور»، أنه وصولاً لهذا الغرض، نجحت الإمارات في إنشاء إطار قانوني، يعمل باستمرار على تكييف أو مطابقة أو تجاوز أعلى المعايير الدولية، لتلبية احتياجات مجتمع ريادة الأعمال، ما وفر بيئة اقتصادية غنية وجذابة ناضجة للاستثمار، ما أدى إلى إنشاء بعض المؤسسات الإقليمية الكبرى، التي اتخذت مقار رئيسة لها في دولة الإمارات. وقد ساهم ذلك في ظهور الإمارات كمركز اقتصادي رائد في الشرق الأوسط. وقد استكمل هذا من خلال سلسلة هامة من المبادئ التوجيهية.