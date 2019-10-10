سلطة دبي للخدمات المالية تفتح باب المشاركة في دورة «شتاء 2020» لرخصة اختبار الابتكار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية بدء استقبال طلبات الشركات المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في دورة «شتاء 2020» من برنامج «رخصة اختبار الابتكار»، حيث سيتم دعوة الشركات المقبولة في دورة «شتاء 2020» إلى التقدم بطلب الحصول على رخصة اختبار الابتكار من السلطة.

وترحب السلطة بالشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك»، لتقديم طلباتها على الموقع الإلكتروني الخاص بالسلطة اعتباراً من 1 إلى 30 نوفمبر، على أن تقوم بإرفاق تفسير واضح مع طلبها لنموذج الأعمال المتبع والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة. وسيعلن عن الشركات المقبولة في دورة «شتاء 2020» في 16 ديسمبر 2019، لتتمكن بعد ذلك هذه الشركات من تقديم طلب للحصول على رخصة اختبار الابتكار في موعد أقصاه 17 يناير 2020.

ومنذ انطلاق هذا البرنامج في 2017، قبلت سلطة دبي للخدمات المالية في دوراتها المختلفة 20 شركة تمثل نماذج أعمال متنوعة من شتى أنحاء العالم. تضمنت نماذج الأعمال المتنوعة إصدارات الصكوك الرقمية التي تستخدم العقود الذكية، الأوراق المالية وإصدارات الدين المشفرة، التمويل الجماعي المشفر واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الائتمان.