الشارقة تترأس جمعية ترويج الاستثمار إقليمياً

المصدر: الشارقة - البيان

فازت إمارة الشارقة، ممثلة بمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، برئاسة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات (وايبا).

وستمثل الشارقة، من خلال مكتب (استثمر في الشارقة)، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات (وايبا)، خلال العامين المقبلين حتى 2021، وبذلك يكون محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي للمكتب، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة.

وجاء إعلان الفوز بإجماع عالمي من المؤسسات والكيانات الاستثمارية المشاركة في الانتخابات التي أجريت في المؤتمر السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمارات في دورته الـ 24، والذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، بين 7 و8 الجاري، بمشاركة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، والذي حضر أيضاً اجتماع الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر.

ووفقاً لمكتب (استثمر في الشارقة) ستعمل الإمارة بالشراكة مع كافة الأطراف في المنطقة، على تعزيز ثقافة الاستثمار المسؤول والنمو المستدام والتوزيع الاستراتيجي لرأس المال، بالتركيز على القطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم الابتكار والبنية التحتية والخدمات.

أفضل الممارسات

ونالت الشارقة، ممثلة بمكتب (استثمر في الشارقة)، هذا المنصب القيادي الاقتصادي العالمي، نتيجة تبني المكتب منذ انطلاقه في عام 2016، كجهاز حكومي، استراتيجية عامة للتوجه الاستثماري للإمارة، تعمل على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والدعم الكامل للمستثمرين، من خلال تزويدهم بالأفكار والمعلومات التي تساعدهم على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسة في الإمارة، وإرشادهم إلى الفرص الحقيقية والملائمة لنمو أعمالهم في الشارقة.