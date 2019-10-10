«ثينك لايت» يناقش تحولات تقنيات الإضاءة منتصف أكتوبر

المصدر: دبي - وام

تناقش أجندة مؤتمر «ثينك لايت» عدداً من الموضوعات المتعلقة بكفاءة وتأثير تقنيات الإضاءة على الصحة العامة عبر سلسلة الجلسات الحوارية الممتدة 3 أيام والمصاحبة للدورة 14 لمعرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019 الذي تنظمه «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» من 15 - 17 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.يشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من 13 دولة لمناقشة مجموعة من المواضيع التي تنسجم مع المحاور الرئيسية الثلاثة للمؤتمر، وهي التصميم الاحترافي للإضاءة وفن العمارة وإنترنت الأشياء والإضاءة الذكية وتكنولوجيا الأبنية المتكاملة.

وقال ديشان إسحاق المدير الأول لمعرض الشرق الأوسط للإضاءة إن المؤتمر يقوم على 3 محاور متصلة مع بعضها في عالمنا اليوم فيما يشهد قطاع الإضاءة مرحلة مفصلية ستعيد رسم ملامحه وتمنحه مكانة جديدة.