وزير السياحة اللبناني لـ«البيان الاقتصادي»: الإمارات تعزز الثقة ببلدنا

المصدر: بيروت - وفاء عواد

رحّب وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان بقرار دولة الإمارات، القاضي برفع الحظر عن سفر المواطنين إلى لبنان، الذي أُعلِن عنه مساء الاثنين، متوقعاً تدفقاً سياحياً حتى نهاية العام يصل إلى 10 آلاف سائح إماراتي، واصفاً القرار بأنّه «مهمّ جدّاً»، وفي توقيته ومكانه، لكون «لبنان في أمسّ الحاجة إلى الدعم، وإلى مواقف جريئة وشجاعة من هذا النوع، بما يعزّز الثقة ببلدنا وبقدراته وبعلاقاته مع الخارج».

وفي تصريح لـ«البيان الاقتصادي»، أشار الوزير اللبناني إلى التداعيات الإيجابيّة لهذا القرار على واقع السياحة في لبنان، من بوّابة كونه «سيعيد إنعاش هذا القطاع تحديداً»، مستنداً في رؤيته المستقبليّة إلى لغة الأرقام المتعلّقة بعدد السياح الإماراتيّين إلى لبنان خلال السنوات الماضية، موضحاً أن عام 2010 شهد زيارة 47 ألفاً ثمّ بدأ العدد يتدنّى، مع بداية الحرب في سوريا عام 2011، من 30 ألفاً حتى 17 ألفاً، إلى أن حلّ العام الفائت، حيث وصل عدد الوافدين من الإمارات إلى 1770 فقط، أي بتراجع سجّل نسبة 97%.

وأضاف أن العام الحالي شهد نموّاً طفيفاً، مؤكداً أنّ قرار رفع الحظر سيعيد الإماراتيّين إلى لبنان، ولا سيّما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقّعاً أن يفوق عدد الوافدين منهم 10 آلاف، مع بداية موسم الأعياد المقبلة.

وثمّن الوزير عالياً هذا القرار الذي يصبّ في خانة تمتين العلاقات الإماراتية اللبنانية، خصوصاً على الصعيد السياحي، ما سيؤدّي أولاً إلى عودة السيّاح الإماراتيين، وثانياً إلى عودة الاستثمارات الإماراتية.