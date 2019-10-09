اتفاقية تاريخية بين "لايف فارما" و "أبوتكس" الكندية لإنتاج الأدوية المماثلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "لايف فارما" LIFEPharma لصناعة الدواء عن توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة "أبوتكس"Apotex Inc. أكبر منتج للأدوية (النوعية) في كندا.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، وبموجبها ستقوم "لايف فارما" بتصنيع 9 منتجات في منشأتها في دبي، والتي سيتم تصديرها بعد ذلك إلى السوق الكندي، لتصبح أول شركة إماراتية تقوم بتصدير الأدوية المماثلة إلى لأميركا الشمالية.

وتبلغ مدة العقد 10 سنوات، وستنتج "لايف فارما" ما يصل إلى 120 مليون قرص سنوياً. وتشمل المنتجات الأدوية المستخدمة لعلاج نوع معيّن من أمراض الأعصاب، والتي تسمّى عادة مرض لو غيريغ. بينما تتعلّق المنتجات الأخرى بالأدوية المستخدمة لعلاج أعراض مرض باركنسون، ودواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج عدوى فيروس التهاب الكبد "ب"، وأيضاً دواء لعلاج النوبات الجزئية، ومضادات حيوية اصطناعية تستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا المتعددة المقاومة.

علماً بأن هذه العقاقير تصنع لأول مرة وبهذه الكميات في المنطقة، وتصديرها إلى أسواق أميركا الشمالية، ما يدل على قدرة LIFEPharma على تقديم منتجات معقّدة تلبّي معايير الجودة في أسواق العالم من الناحية التنظيمية.

واشار الدكتور شامشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "في بي إس للرعاية الصحية" VPS Healthcare: إلى أن هذه الشراكة تعدّ علامة فارقة ومهمّة، ليس بالنسبة إلى "لايف فارما" و "في بي إس" للرعاية الصحية VPS Healthcare وحسب، ولكن بالنسبة للإمارات العربية المتحدة أيضاً. إذ يمثّل هذا المشروع خطوة مهمة في الاستراتيجية الهادفة إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات القائمة على المعرفة والاستدامة والابتكار.

وتعدّ صناعة المستحضرات الصيدلانية محرّك نموّ قائم على الابتكار وعلى القيمة في الاقتصاد الإماراتي. فهي تجمع بين التقنيات المتقدّمة وخبرة المهنيين ذوي المهارات العالية، ما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمنافسة بنجاح في السوق العالمية والانتقال إلى مكانتها التجارية واللوجستية الحالية.

من جهته قال جيف واتسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أبوتكس: "لا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة نمو كبيرة ومحور تركيز لشركة أبوتكس وتمثّل خطوة مهمة في تحقيق أهداف النمو لدينا."

كما تقوم شركةApotex بالتعاون مع "لايف فارما" لصناعة منتجات إضافية للتصدير إلى الشرق الأوسط مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لشركة بالنسبة لسوق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم منتجات جديدة ومتخصصة.

وتعتبر "لايف فارما" الشركة الوحيدة المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة الأميركية، وأول شركة لإنتاج الأدوية في الإمارات العربية المتحدة معتمدة لتزويد الأدوية إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وتايوان. وهي ستّ دول تتمتع ببعض من أصعب المتطلبات الجودة في هذا القطاع.

وكانت "لايف فارما" قد بدأت عملياتها في المنطقة الحرّة بجبل علي في دبي (جافزا) في عام 2014. وتبلغ طاقة منشأة التصنيع 2.2 مليار قرص و 300 مليون كبسولة و 30 مليون قارورة دواء سائل.