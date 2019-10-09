ارتفاع فوري لحجوزات السفر وفرح لبناني بقرار الإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله ورامي سميح

سادت حالة فرح لبناني شعبي ورسمي بعد قرار الإمارات أول من أمس السماح لمواطنيها السفر إلى لبنان بعد حظر استمر ثلاث سنوات، كما وجد القرار فرحاً شعبياً في الإمارات لما تربطه من أواصر أخوة مع الشعب اللبناني الشقيق.

وتفاعل سوق السفر والسياحة في الإمارات فوراً مع القرار، حيث ارتفعت حجوزات الرحلات الجوية بين البلدين بعد يوم واحد من إعلان القرار لتتراوح بين 90 ـ 100%. ووجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الشكر للإمارات، عبر «تويتر».

وأثار القرار أصداء ترحيب واسعة في لبنان، الذي اعتبره فاتحة لجرعات دعم إماراتية لاحقة. ووجه العديد من المسؤولين اللبنانيين التحية للإمارات، واعتبروا القرار فاتحة لعودة السياح والاستثمارات من الإمارات. و

في الإمارات قالت مصادر في قطاع السياحة إن العديد من شركات الطيران تدرس إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من الطلب المرتفع على السفر إلى لبنان على الرغم من أن الموسم الحالي ليس موسم سفر، مشيرين إلى أن الطلب الحقيقي للسفر على لبنان ستتضح معالمه خلال ديسمبر الذي يتزامن مع عطل الأعياد الميلادية ورأس السنة.

وتسير الناقلات الوطنية 44 رحلة أسبوعياً بين الإمارات ولبنان موزعة على 21 رحلة لطيران الإمارات و7 لفلاي دبي و7 لطيران الاتحاد و9 لطيران العربية حالياً ومن المتوقع أن يرتفع عدد الرحلات بالتوازي مع ارتفاع الطلب.