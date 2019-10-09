«صحة دبي» تطلق مشروعات ومبادرات لتحسين جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة في دبي، مجموعة من المشروعات والمبادرات والتطبيقات الذكية التي تستهدف تحسين جودة الحياة والوصول لمستقبل صحة أفضل، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالشأن الصحي. وأكد معالي القطامي: «إن هيئة الصحة، لا تدخر وسعاً في توظيف أفضل التقنيات والحلول الذكية». ومن أبرز ما أطلقته الهيئة في معرض جيتكس، هو المرحلة الثانية لمشروعها الطموح «دبي هيلث بوكينج. كوم»، والذي يعد منصة حكومية ذكية تتيح للمواطنين والمقيمين والزائرين، والباحثين عن تجربة صحية مميزة من خارج الدولة، إمكانية حجز موعد طبي مباشر».