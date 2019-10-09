المصدر: دبي - وائل نعيم

عرض مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي 10 مشاريع لمنتسبي الدفعة الرابعة لدبلوم الابتكار الحكومي، ويعتبر مشروع «شبكة الطاقة الذكية» أحد المشاريع المعروضة.

وصمم المشروع: محمود الأنصاري وفيصل المنهالي وعبير الزعابي وريم الحمادي ولطيفة الظاهري ورانيا عريقات.ويعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي للتحكم في الطاقة واستقرارها في شبكات توليد الطاقة، ما يزيد من دقة تكامل الشبكة وإنتاجيتها ويساعد على التحليل اللحظي واتخاذ القرار المناسب في حال عدم استقرار الشبكة. والأنصاري، لـ«البيان»: «أن فكرة المشروع تقوم على إدخال الذكاء الاصطناعي في مركز التحكم بشبكة الكهرباء، حيث يقوم بإرسال تنبيهات استباقية لمحطات إنتاج الطاقة بشكل مسبق لتكون مستعدة لتحويل مسار أخذ الطاقة وتوزيعها».