الشعفار يطلع على مهام الدورية الذكية

المصدر: دبي - البيان

زار الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، منصة القيادة العامة لشرطة دبي. واطلع الفريق الشعفار بحضور العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط، على مواصفات الدورية الذكية التي تحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتفقد الفريق الشعفار الدورية الذكية واستمع لشرح عن الخدمات المتوفرة فيها والتي تشمل التعرف إلى لوحة المركبة، والتعرف إلى بصمة الوجه، وجهاز تتبع إلكتروني، ونظام مراقبة على الطريق، وقارئ التعرف إلى السائق، وشاشة ذكية، إضافة إلى بيانات المركبة، وغيرها.