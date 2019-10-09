«موانئ دبي العالمية» تستعرض 3 ابتكارات نوعية

المصدر: دبي - وام

تستعرض موانئ دبي العالمية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2019 ثلاثة ابتكارات نوعية تؤكد على ريادتها في تقديم خدمات عالمية المستوى ومنها نظام التخزين الطابقي للحاويات «بوكس باي».

ويسهم هذا المشروع في تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ عبر نظام تخزين جديد وذكي وتعمل هذه التقنية على حل مشكلة استمرت لعقود من خلال منح مشغلي الموانئ إمكانية الوصول المباشر إلى أية حاوية والتغلب على الحاجة إلى «إعادة توزيع الحاويات» كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام زيادة بنسبة 200 بالمائة عن السعة التقليدية لمحطات الحاويات مما يعني إمكانية تخزين حاويات بأكثر من مرتين ونصف إلى ثلاث مرات في كل هكتار عن ما يمكن لجميع المنافسين القيام به حاليا.

كما تعرض موانئ دبي العالمية «روبوت فتح أقفال الحاويات» وهو الذراع الآلي لغلق أو فتح الأقفال بين الحاويات بعضها البعض أو مع الشاحنات من دون تدخل بشري.

ويتميز هذا النظام بالذكاء حيث يمكنه التمييز بين الأنواع المختلفة من الأقفال في مختلف صناديق وحاويات الشاحنات.. ومن مزايا هذا النظام المتطور زيادة معدلات السلامة.