«تنظيم الاتصالات» تتعاون مع «إبتيك» في البحث واستشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «إبتيك»، وذلك على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019.

تهدف هذه المذكرة إلى تفعيل التعاون بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير والابتكار واستشراف المستقبل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الإمارات، انطلاقاً من المصالح المشتركة للطرفين في العمل على اعتماد مختلف التقنيات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو دفع عجلة الابتكار في دولة الإمارات.

وحول هذه المذكرة قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن ما تسعى إليه الدولة من أهداف سامية، وطموحات ورؤى مستقبلية لا يمكن لها أن تتحقق إلا بتعاون وتضافر جهود كل الجهات المحلية والحكومية والخاصة، ومن هنا حرصت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة على خلق الشراكات وفتح قنوات التواصل والتعاون والتنسيق بينها وبين كل شركائها الاستراتيجيين في الدولة، ما من شأنه تسريع وتيرة العمل، والمضي قدماً نحو تحقيق المستهدفات في كل المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وعصر الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة».