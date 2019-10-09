تعاون «زوهو» مع «ليمنار» لدعم تحوّلها الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زوهو»، المزوّد العالمي للبرمجيات السحابية، ومقرها دبي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ليمنار للتكييف»، أكبر موزع لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في المنطقة والعضو في «مجموعة الشيراوي»، وذلك لدعم جهود التحوّل الرقمي للشركة.

جاء ذلك على هامش مشاركة «زوهو» في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، بهدف الاستفادة من فرص النمو الهائلة التي تحفل بها دولة الإمارات.

وقال كارتك جي رافال، المدير العام لشركة «ليمنار للتكييف»: «كجزء من تحولنا الرقمي، انتقلنا إلى اعتماد منصة زوهو وان من أجل دمج كل العمليات المتعلقة بدورة المبيعات. إذ تلبي منصة زوهو وان متطلباتنا وتوفر منصة قوية لفرق المبيعات لدينا. فيما تشكّل حلول زوهو لإدارة العلاقات العملاء مع برمجيات زوهو كرياتور وزوهو أناليتكس أداة مهمة للغاية في تعزيز تنفيذ استراتيجية المبيعات والتسويق للشركة».

وقال «حيدر نيزام»، رئيس شركة زوهو في المنطقة: «في الوقت الذي توسّع فيه شركة ليمنار حضورها في المنطقة، فإننا على ثقة بأن منظومة زوهو ستساعدهم على تسخير قوة تكنولوجيا السحابة في تسريع وتيرة نموهم».