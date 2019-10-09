اتفاقية لدعم المشاريع الناشئة

المصدر: دبي - البيان

وقعت STC اتفاقية تعاون مع برنامج «بادر لحاضنات التقنية» الذي يهدف إلى دعم تأسيس ونمو المشروعات الريادية والناشئة، ويتبع لـ «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، وذلك في معرض جيتكس دبي 2019.

وبحضور رئيس مجلس إدارة STC الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي لـSTC المهندس ناصر بن سليمان الناصر، وقّع الاتفاقية كل من نائب الرئيس لقطاع مبيعات الشركات بوحدة الأعمال المهندس محمد الحقباني، والرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف بن عطاف الصحاف.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المشاريع الناشئة في مجال التقنية من خلال حلول مبتكرة تساهم في رفع القيمة المضافة للمشروع، حيث تقدم STC أعمال خدماتها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدءاً من تأسيس البنية التحتية للمنشأة وحتى تقديم الخدمات التقنية اليومية كخدمات الهاتف والإنترنت وكذلك الخدمات المتقدمة كخدمات الحوسبة السحابية أو ما يسمى (كلاود)، وحلول الأمن السيبراني وإدارة المبيعات وإنترنت الأشياء.