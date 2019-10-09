«هواوي»: التقنيات تمنح اقتصاد العالم زخماً

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة هواوي، خلال يوم هواوي للابتكار في منطقة الشرق الأوسط الذي نظمته أمس في جيتكس للعام الرابع على التوالي على أن التقنيات الرقمية ستمنح اقتصاد العالم زخماً قوياً، وأن التعاون المفتوح والمشترك لبناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة للاستفادة القصوى من التقنيات والحلول الثورية الجديدة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لابد وأن يثمر عن دعم خطط التحول الرقمي لإيصال مزيد من الخدمات الرقمية الذكية والمتطورة إلى شريحة أوسع من الأشخاص والمنازل والمؤسسات.

ونظمت هواوي في إطار مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، ثلاثة مؤتمرات تشكل الطيف الكامل لأولويات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الحالية في المنطقة: مؤتمر حول إنشاء نظامٍ إيكولوجي لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، ومؤتمر حول الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وحلقة نقاشية حول «يوم هواوي للمطورين - دبي 2019»، والذي يركز على بناء نظامٍ إيكولوجي أفضل لشركاء هواوي ومطوريها في المنطقة.

استعرض المؤتمر حالات نموذجية من أنحاء العالم لنشر تقنية الجيل الخامس، مسلطاً الضوء على الإمكانات الواسعة التي توفرها هذه التقنية، ليس للأفراد فحسب، بل للقطاعات والصناعات المتخصصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.