هيئة التنافسية تدعم الاستدامة بالتقنية

المصدر: دبي – البيان

تستعرض الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2019 للتقنية» عملية الربط الإلكتروني الكامل بين عدد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات مع منصة الأمم المتحدة لمعلومات أهداف التنمية المستدامة حيث يتم استعراض البيانات والحقائق المتعلقة بالمبادرات.

وقال محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إن إنجاز الربط الكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يعزز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية وتعريف المجتمع الدولي بشكل أوضح بجهودها في تحقيق الاستدامة ويمثل تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة النموذج الإماراتي للاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع المجتمع الدولي وذلك بغرض نشر المعرفة ومشاركة الخبرات وبناء القدرات حول العالم. مؤكداً أن ذلك سيساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 أن تكون الدولة في مقدمة الدول الأفضل عالمياً في كافة القطاعات.

وتهدف المنصة العالمية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع شركة إيزري المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية وخدماتها إلى تحقيق سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بكافة الأنشطة والمبادرات التي توثقها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي تم إدراجها ضمن المنصة وأول دولة عربية تحقق هذا السبق.