دبي الذكية ومطارات دبي تطلقان تطبيق «السفر» لإنجاز المعاملات

المصدر: دبي - البيان

ضمن مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، أطلقت كل من دبي الذكية ومطارات دبي، خدمة «السفر» من خلال التطبيق الموحد والشامل للخدمات الإلكترونية «دبي الآن»، الذي يساعد سكان دبي على إنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية. وتسعى دبي الذكية من خلال إضافة الخدمة الجديدة للتطبيق، إلى تسهيل حياة الناس وتعزيز الأثر الإيجابي للخدمات الذكية في كافة جوانب حياتهم اليومية. وتضم خدمة «السفر» على تطبيق «دبي الآن» ثلاث خدمات فرعية، تتضمن كلاً من: معلومات عن رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطارات دبي، ومتابعة المفقودات والموجودات بشكل سريع وسلس، وحجز خدمة «صالة المجلس» لكبار الشخصيات.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، بصفتنا الجهة المعنية بقيادة عملية التحول الذكي الكامل للإمارة وتعزيز الخدمات الحكومية بما يتماشى مع استراتيجية دبي اللاورقية، والتي تهدف إلى تحويل جميع المعاملات الحكومية إلى رقمية بحلول عام 2021، بما يجعل دبي أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض، نحن نبحث بشكل مستمر عن فرص تعاون أكبر مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لإطلاق خدمات جديدة على تطبيق «دبي الآن» تجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة.

وأضافت بن بشر: قطاع السفر هو صناعة مهمة لدبي، والتي أسست نفسها كمركز عالمي رائد للسفر والخدمات اللوجستية، ومن خلال تعاوننا اليوم مع مطارات دبي، فنحن نضيف قطاعا جديدا لتطبيق «دبي الآن»، عبر تبني التقنيات المتقدمة وتوجيهها نحو مساعدة الناس.

وقال عبد الرحمن محمد الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي - البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات في مطارات دبي: أصبح بإمكان المتعاملي والمسافرين، استخدام تطبيق Dubai Now للهاتف المحمول للحصول على 3 خدمات رئيسية هي: ميزة البحث عن مواعيد الرحلات الجوية وتتبع الحالة، وحجز صالة المجلس لكبار الشخصيات والدفع بسلاسة عبر هذا التطبيق الذكي.