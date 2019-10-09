أحمد بن سعيد يتعرف في جيتكس على ابتكارات التقنية

المصدر: دبي - وام

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أمس، معرض «جيتكس» لتقنية المعلومات في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تشارك في دورته التاسعة والثلاثين أكثر من أربعة آلاف و500 جهة حكومية محلية وشركة عالمية متخصصة في صناعة المعلوماتية.

وتجول سموه يرافقه الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، في أرجاء المعرض، وتوقف عند منصات كبرى الشركات العالمية أولاها «ميكروسوفت» و«ديل» و«ساب» و«أوراكل»، حيث استمع وتعرف من القائمين على هذه المنصات على آخر الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وأنظمة الحماية والأمن وإدارة الطاقة الذكية.

وقد أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالحضور العالمي والمشاركة الدائمة للشركات العالمية في هذا التجمع الدولي السنوي الذي تستضيفه دبي لترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في شتى القطاعات التي تلامس حياة الناس وتطورهم وإسعادهم ومواكبة كل ما هو جديد وحديث في عالم التكنولوجيا. ورحّب سموه بالعارضين والزائرين في دولة الإمارات، متمنياً أن يستفيد شباب الوطن من التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة الوطن وتحقيق مستقبل أفضل لهم على مختلف الصعد.