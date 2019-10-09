«إمباور» تتبنى تقنية تعزز كفاءة مركز التحكم الذكي لمحطات تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن تبنيها لتقنية جديدة تعزز من كفاءة مركز التحكم الذكي (CCC). وقد تم دمج التقنية الجديدة «بيئة العمل الموازية» مع نظام مركز التحكم الذكي (CCC) الخاص بمحطات تبريد المناطق، والتي تسمح لفريق العمل بمراقبة أكثر 100 محطة في دبي.

وتوفر التقنية الجديدة، مراقبة ذكية وشاملة لجميع عمليات محطات التبريد؛ حيث تعمل بيئة العمل الموازية (PWE)، كنسخة احتياطية مستقلة تماماً لمركز التحكم الذكي (CCC)، والتي تضمن توفير خدمات سلسة وموثوقة ومستدامة. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، «نحرص دائماً على رضاء المتعاملين، من خلال العمل على استخدام أحدث التقنيات في قطاع تبريد المناطق، والتي تساعد على ديمومة عمل محطات التبريد بكفاءة عالية».