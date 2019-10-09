دبي تلغي استخدام 74 مليون ورقة وتوفر 3.5 ملايين ساعة عمل

المصدر: دبي - البيان

نجحت 15 جهة حكومية بإمارة دبي في توفير استهلاك 74 مليون ورقة سنوياً ووقت قدره 3.5 ملايين ساعة و335 مليون درهم، وذلك ضمن تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، في فبراير 2019، لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين وبما يضمن أن جميع المعاملات لا تحتوي على أي ورق بنسبة 100٪، ويأتي ذلك ضمن محور تقليص استخدام الورق ضمن الاستراتيجية.

وفي المحور الثاني للاستراتيجية التي تعمل على تطبيقها دبي الذكية، والمتمثل في توفير منظومة خدمات ذكية ومتكاملة، تم الإعلان خلال جيتكس 2019، عن توفير 88 خدمة من خلال تجارب متكاملة عبر تطبيق «دبي الآن» الموحد لكافة خدمات الجهات الحكومية الموجهة للمتعاملين، وقد قلل توفير هذه الخدمات رقمياً عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد لزيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 إلى 9 مرات، ما يوفر 28 ساعة على الفرد سنوياً.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «اليوم نفخر بإنجازات ونجاحات استراتيجية دبي اللاورقية التي تحققت، ونحن متحمسون أيضاً للإعلان عن انضمام 10 جهات حكومية جديدة للاستراتيجية».