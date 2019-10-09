«إينوك لينك» خدمة مبتكرة لتوصيل الوقود إلى مواقع العمل

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة إينوك أمس منصتها الرقمية الشاملة والمبتكرة «إينوك لينك» التي توفر خدمات توصيل وقود المركبات مباشرةً إلى الشركات ومالكي الأساطيل في مختلف أنحاء دولة الإمارات. هذا ويعد المشروع الرقمي «اينوك لينك» شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، وهي جزء من برنامج مسرع الأعمال «نكست» الذي أعلنت عنه المجموعة هذا العام.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نحن ملتزمون بالمساهمة بدور بنّاء في دعم الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأمد التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمنطلق عالمي للاقتصاد القائم على المعرفة ونماذج الأعمال المستدامة. ويجسّد إطلاق (اينوك لينك) التزامنا المستمر باستكشاف الفرص الواعدة في القطاع، والاعتماد على الابتكار في أعمالنا بما يلبي احتياجات العملاء».