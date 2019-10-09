21.4 مليار درهم حصة تكنولوجيا المعلومات من إجمالي الناتج المحلي 2018

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت غرفة صناعة وتجارة دبي عن بلوغ حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات من إجمالي الناتج المحلي للإمارات نحو 1.4% أي (21.4 مليار درهم) في 2018، مع توقعات بنمو إنفاق القطاع بمعدل سنوي قدره 8% ليصل إلى نحو23.1 مليار درهم بنهاية 2019، وذلك بحسب تحليل حديث لغرفة دبي بناءً على بيانات مؤسسة «فيتش سوليوشنز».

ويأتي الإعلان عن التحليل على هامش مشاركة غرفة دبي في الدورة الـ39 من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري. وينطلق المعرض تحت شعار «تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا»، وتتصدر موضوعات تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والروبوتات ومستقبل الاتصال فعاليات المعرض هذا العام.

ويوضح تحليل غرفة دبي ارتفاع إنفاق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات بين عامي 2014 و2018 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 2.3%، مع توقعات خلال السنوات الخمس المقبلة أن يرتفع هذا النمو السنوي التراكمي إلى نحو 7.2%.

وأشار التحليل إلى أن الإمارات ودبي، تعد أكثر أسواق تكنولوجيا المعلومات جاذبية في المنطقة، حيث أدى التطور المبكر لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات إلى جذب العديد من رواد القطاع مثل «سيسكو» و«انتل» و«اوراكل» و«اس ايه بي». ومن المتوقع أن تلعب رقمنة الاقتصاد وإنترنت الأشياء ومعرض اكسبو 2020 دوراً مهماً في ازدهار سوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات. وذكر التحليل أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يتضمن مبيعات أجهزة وبرامج الكمبيوتر وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ووفقاً لـلتحليل فقد بلغت مبيعات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الدولة عام 2018 أعلى مستوياتها حينما وصلت إلى 11.4 مليار درهم بنمو قدره 10.2% مقارنة بعام 2017.

وبلغت قيمة مبيعات أجهزة الكمبيوتر 6.9 مليارات درهم في عام 2018 وبنسبة نمو 6.7% مقارنة بـ2017. كما بلغت مبيعات برامج الكمبيوتر أعلى مستوياتها بقيمة 3 مليارات درهم بمعدل نمو سنوي قدره 9.7%.

وأشار التحليل إلى أن المستهلك في الإمارات يتميز بالطلب المرتفع على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. وبحسب أحدث البيانات تعتبر الإمارات واحدة من بين أعلى معدلات استخدام الأسر لأجهزة الكمبيوتر في المنطقة. وتوقع التحليل استمرار المستهلكين في الإمارات في شراء أجهزة الكمبيوتر الشخصية واعتبارهم الهواتف الذكية أجهزة مكملة وليست بديلة لأجهزة الكمبيوتر.