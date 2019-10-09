«دبي المالي العالمي» أفضل مركز للتكنولوجيا المالية للعام

المصدر: دبي- البيان

حصل مركز دبي المالي العالمي على جائزة العام كـ«أفضل مركز للتكنولوجيا المالية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «فينيكس». وتحتفي هذه الجوائز بالابتكار وريادة الأعمال في منظومة التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتكرّم جهود الابتكار والتميز وأفضل الممارسات التي من شأنها أن تحدد مستقبل الخدمات المالية.

وقال بيمان العوضي، نائب الرئيس الأول – المتحدث الرسمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تعزز هذه الجائزة من مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره أحد المراكز المالية العشرة الأولى في التصنيف العالمي، ومركزاً رائداً للابتكار الأكثر تقدماً وديناميكية في العالم. سنستمر في تطوير بنيتنا التحتية الرقمية حيث يمكن للمؤسسات الرائدة التعاون مع المبتكرين الأوائل في القطاع المالي لتقديم حلول مناسبة لتحديات هذا القطاع وزيادة فرص الخدمات المالية في المستقبل.

وكان المركز المالي قد سجّل زيادةً ملحوظة في عدد الشركات التي تشكّل منظومته الديناميكية للتكنولوجيا المالية، حيث ارتفعت من 80 إلى 200 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019؛ في حين تضاعف عدد الشركات التي حصلت على التراخيص في الفترة نفسها من 35 إلى أكثر من 100 شركة، محققة بذلك نمواً بنحو ثلاثة أضعاف منذ نهاية 2018.