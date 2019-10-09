دبي والسعودية تبحثان تبادل الخبرات العقارية

المصدر: دبي ـ البيان

زار وفد من وزارة الإسكان السعودية برئاسة ماجد الحقيل، وزير الإسكان، دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير عام الدائرة: سعدنا باستقبال الأشقاء من السعودية، وتم عقد اجتماع تبادلنا فيه وجهات النظر المشتركة التي ركزت في مجملها على تطوير آفاق التعاون بين البلدين. وكان اللقاء فرصة سانحة لتسليط الضوء على منجزاتنا في أراضي دبي، والدور المهم الذي تلعبه الدائرة في تطوير القطاع والترويج لإمارة دبي كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم وتسخير خدمات وخبرات الدائرة للمساهمة في رؤية 2030 في السعودية.

وشهد اللقاء الذي جرى بالمقر الرئيسي للدائرة التباحث في مجال التطوير العقاري ومدى توافقه مع البرامج الإسكانية، ومناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التنظيم والتسجيل العقاري، إلى جانب تطوير العلاقات بين الدولتين، وتحديداً مختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بالقطاع العقاري. وأبدى الوفد إعجابه بالتقدم الذي أحرزته الدائرة وتحقيقها للمركز السابع عالمياً في إجراءات التسجيل العقاري.