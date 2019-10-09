دبي رئيساً لمجتمع الاستثمار العالمي بإجماع غير مسبوق

المصدر: دبي ـ البيان

سجلت دبي إنجازاً جديداً يعكس مستوى الإجماع الدولي على جدارتها بالقيام بدور مؤثر في ريادة الجهود العالمية ضمن مختلف مسارات التنمية الاقتصادية، حيث فازت برئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، ممثلة بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي».

وحققت دبي هذا الإنجاز في انتخابات اللجنة التنفيذية للجمعية للفترة من 2019 إلى 2021، التي جرت في وارسو مساء الاثنين، بعد أن حازت ثقة أعضاء الجمعية العمومية من ممثلي 49 دولة ومدينة شاركوا في عملية التصويت التي جرت بالاقتراع المباشر على منصب الرئاسة لأول مرة، بينما جرى التصويت بالاقتراع السري لاختيار نائبي الرئيس والممثلين الإقليميين باللجنة التنفيذية.

ووصف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الإنجاز بأنه شهادة دولية جديدة بالثقة في الدور المؤثر لدولة الإمارات على خارطة العالم الاقتصادية. وأضاف في تدوينات عبر «تويتر» أن هذا الفوز الإنجاز ثمرة نهج الانفتاح والتعاون نحو تهيئة مناخ اقتصادي عالمي يخدم طموحات الشعوب.

وقدم سموه الدعم لفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في مهمته كرئيس للجمعية حتى العام 2021، معرباً عن أمله أن يواصل من خلال هذا الموقع تعزيز إسهام دبي ودولة الإمارات في تشجيع التدفقات الاستثمارية لخلق مزيد من فرص النمو. وأضاف أن روابط الإمارات بمجتمع الاستثمار العالمي تزداد قوة يوماً بعد يوم بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت المصالح الاقتصادية لشركاء الإمارات ضمن أهم الأولويات، وسخّرت لها من مقومات الدعم ما يصونها ويضمن لها مزيداً من النمو ضمن مسيرة نجاح نمضي فيها معاً نحو المستقبل.

وأعرب فهد القرقاوي عن فخره واعتزازه بثقة أعضاء الجمعية العمومية لـ «وايبا» وسعادته بفوز دبي برئاسة الجمعية، والذي جاء كثمرة لجهود مستمرة على مدى السنوات الماضية في دعم العمل المشترك والشراكة مع هيئات ترويج الاستثمار من الدول والمدن الأعضاء في المنظمة. ونوّه أن ريادة دبي بين أهم ثلاث مدن عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، تعزز من دورها الإيجابي في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تواصل فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نموها في دبي مُسجلة نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019، مع بلوغ رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المُعلنَة في تلك الفترة نحو 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

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