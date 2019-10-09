موديز: «ديوا» جدارة ائتمانية قوية وملف مالي متميز

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن هيئة مياه وكهرباء دبي «ديوا» تتمتع بجدارة ائتمانية قوية ومستقلة.

وأصدرت المؤسسة العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني أمس تقريراً يتضمن مراجعة لآخر تقييماتها للهيئة، إلا أن التقرير لم يتضمن أي تصنيف ائتماني.

وأكدت «موديز» أن التقييم المستقل الذي تتمتع به «ديوا» مدعوم بمكانتها السوقية في قطاعي الكهرباء والمياه، فضلاً عن قاعدة الأصول القوية التي تمتلكها، حيث بلغت نسبة هامش الاحتياطي المتوفر لديها 30,5% في 2018، إلى جانب السيولة الهائلة المتوفرة لديها، وملفها المالي المتميز. وأوضح التقرير أن هذه الخصائص الإيجابية تنعكس بوضوح في آخر تصنيف ائتماني منحته «موديز» للهيئة على المدى الطويل، وهو «Baa1».