هيئة الأوراق توصي بزيادة تملك الأجانب

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية، إن غالبية الشركات المدرجة لم تصل بعد لنسبة تملك الأجانب عند 49% المسموح بها في قانون الشركات، وذلك بحسب دراسة أجرتها الهيئة موضحاً أن المطلوب من الشركات أن تفتح حتى 49%.

وأضاف خلال إحاطة إعلامية بمعرض جيتكس بدبي أمس، إن الهيئة قطعت شوطاً طويلاً نحو ترقية الأسواق المحلية من «ناشئة» إلى «متقدمة»، وتعمل بشكل منتظم ومتواصل في إدارة اجتماعات تطوير أسواق رأس المال مع المؤسسات العالمية.

وبين أن الهيئة لديها خطة واضحة وخارطة طريق نحو الترقية حيث لا يزال المشوار طويلاً، ويتم العمل الآن على متطلب المقاصة المنفصلة إضافة إلى الحسابات المجمعة باعتبارها متطلباً رئيسياً للترقية الذي يتضمن المالك المستفيد والمالك المخول.

وكشف عن أن الهيئة تلقت طلب اكتتاب عام جديد في الأسواق المالية المحلية، ومن المتوقع أن يري النور قريباً. وقال إن مشروع منصة تداول الأوراق المالية لشركات المناطق الحرة والذي يأتي ضمن مبادرة دبي (10x)، وبالتنسيق بين الهيئة وسوق دبي المالي والمناطق الحرة في دبي، يعتبر حالياً في مراحله النهائية.

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ـــ هيئة الأوراق: خطة واضحة نحو ترقية الأسواق إلى «متقدمة»