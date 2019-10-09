تقدم ملحوظ بأول مشاريع «داماك» في لندن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ناين إلمز» العقارية المملوكة بالكامل لمجموعة داماك الدولية إحراز تقدم ملحوظ في أول مشاريع «داماك» في لندن مع انتهاء أعمال صب البلاط في الطابق 50 في البرج الشمالي من «داماك تاور ناين إلمز» وذلك قبل الموعد المحدد، كما تم الانتهاء من أعمال صب بلاط أرضيات البرج الجنوبي من المشروع في الوقت المحدد في أغسطس الماضي.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في «داماك العقارية»: مشروع «داماك تاور ناين إلمز» في لندن هو أول مشاريع داماك في القارة الأوروبية، وهو يقع على الضفة الجنوبية لنهر التايمز، ويتألف من 50 طابقاً. وتميز المشروع بـ«حدائق شتوية» خاصة توفر إطلالات على المدينة.

وأكدت الشركة تفاؤلها بالطلب على منازل جديدة في لندن، خصوصاً مع تراجع الأسعار الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال ماكلوغلين: رغم ضبابية المشهد السياسي في المملكة المتحدة، هناك طلب جيد على المنازل الجديدة، ويتيح انخفاض الأسعار وتقلبات الجنيه الإسترليني سوقاً مثاليةً للمستثمرين والمشترين الدوليين. ونحن على ثقة بأن الذين يستثمرون في العقارات اليوم، سيستفيدون من الارتفاع في أسعارها بمجرد أن يكون هناك وضوح أكبر في المشهد الاقتصادي والسياسي.