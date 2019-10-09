«دو» تدعم استراتيجية الإمارات للأمن المائي

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس عدة اتفاقيات خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019، أولاها اتفاقية شراكة مع الشركتين العالميتين «بيلكن إنترناشيونال» و«أبونور» تهدف إلى توفير أحدث حلول المساعد الذكي لإدارة المياه في دولة الإمارات.

وقدمت «دو» لزوار منصتها عرضاً للمساعد الذكي للمياه، والذي يعتبر حلاً رقمياً مصمماً لتعزيز المحافظة على المياه في المنازل بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث تساهم «دو» من خلال توفير شاشة المراقبة المبتكرة والمتصلة للكشف عن أي تسرب محتمل للمياه في المنازل من أجل تمكين سكان الإمارات من معالجة واحد من أبرز التحديات المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للأمن المائي، والتي وضعتها قيادة الإمارات بهدف خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 % وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات.

وقال أنتوني شاينر الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الحياة الرقمية والابتكار في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تشهد دولة الإمارات تطورات بوتيرة متسارعة نحو المستقبل الذكي بما ينسجم مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، وتشكل تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي ركيزة أساسية في هذه المعادلة الرقمية.

مساهمة

وأضاف: يمكن المساعد الذكي لإدارة المياه سكان الإمارات من المساهمة بشكل فعّال في ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة إدارتها، وبالتالي المحافظة على استدامة الموارد المائية في دولة الإمارات بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للأمن المائي.

كما وقعت «دو» اتفاقية شراكة مع دائرة المالية بحكومة دبي تهدف إلى نقل تطبيقات الدائرة، إضافة إلى التراخيص والخدمات المدارة الحيوية بالكامل إلى منصة «دبي بالس»، نظام التشغيل الرقمي المتطور المصمم لتمكين الأفراد والشركات في القطاعين الخاص والحكومي من الوصول بشكل سلس إلى خدمات المدينة الذكية والبيانات المتاحة.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حلول المؤسسات: نفخر في «دو» بالدور الذي نقوم به على صعيد تمكين الجهات الحكومية مثل دائرة المالية بحكومة دبي وتسهيل استفادتها من الحلول والخدمات المتقدمة التي توفرها منصة «دبي بالس».

ريادة

ومن جهتها، قالت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية بحكومة دبي: تنسجم رؤيتنا في دائرة المالية مع الجهود التي تبذلها الجهات الرائدة في الإمارة لتحويل دبي إلى مدينة أيقونية بارزة على خريطة التقدّم الحضري في العالم.

كما أعلنت «دو»، عن تعاونها مع شركتي «إن إكس إن» و«تيلوس هيلث»، المؤسسة الرائدة عالمياً والمتخصصة في تقديم الاستشارات، بهدف طرح محفظة جديدة ومتكاملة من حلول «تيلوس» الرائدة في مجال الصحة الإلكترونية عبر جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.