«المشرق» شريك استراتيجي لمركز «ديتك» في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، مذكرة تفاهم مع بنك المشرق ضمن فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، وبموجب المذكرة التي تمتد لسنتين، يكون بنك المشرق شريكاً استراتيجياً لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٌ من هانس كريستنسن، نائب الرئيس ـ مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، وعارف الرملي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار في المشرق، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين في جناح مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» رقم «D10» في قاعة زعبيل 4 بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال هانس كريستنسن: نحرص في سلطة واحة دبي للسيليكون على التعاون مع مؤسسات مبتكرة رائدة في قطاعاتها لدعم رواد الأعمال لدينا. وكونه أحد أكبر وأقدم المصارف الخاصة على مستوى الدولة، يعد بنك المشرق من المؤسسات المالية الريادية على مستوى الدولة.

وقال عارف الرملي: بفضل منصة المشرق NeoBiz يمكننا اليوم توفير مختلف الخدمات من التمويل إلى الوصول الإلكتروني أو الاستشارات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تلبية احتياجات جديدة تحقق مزيداً من النمو لهذه المشاريع في دولة الإمارات. وكون مركز «ديتك» هو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة فهو يشكل مساحة نوعية للتواصل مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.