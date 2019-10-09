وزارة المالية تطلق منصة لتوفير أفضل وأحدث الحلول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل الحكومي من خلال اعتماد أفضل وأحدث حلول تقنية المعلومات، أطلقت وزارة المالية خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019، المنصة الإلكترونية للرسوم الحكومية الاتحادية وخارطة الاتفاقيات الضريبية.

وتم إطلاق المبادرات في منصة وزارة المالية في أسبوع جيتكس للتقنية، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب عدد من القيادات ومديري الإدارات والمسؤولين والمختصين من وزارة المالية وممثلين من الجهات الحكومية، ووسائل الإعلام، وزوار المعرض.

وقال يونس الخوري في تعليقه على إطلاق هذه المبادرات: «تحرص وزارة المالية على مواكبة التطور الهائل والمتسارع في عالم التكنولوجيا من خلال الاعتماد على تقنيات حديثة تسهم في رقمنة العمل المالي وتطوير العمل المالي الحكومي وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وذلك بهدف رفع كفاءة العمليات وإنجاز المهام بفاعلية والحد من الأخطاء البشرية، بما يحقق أعلى درجات السعادة لدى المتعاملين ويعزز مستويات رضاهم».

وأضاف الخوري: «جاء اختيار إطلاق المنصة الإلكترونية للرسوم الحكومية الاتحادية ومبادرة خريطة الاتفاقيات الضريبية ضمن فعالية أسبوع جيتكس للتقنية، كون هذا المعرض يوفر منصة يوجد فيها ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية ومن مختلف فئات جمهور المتعاملين، وهو ما يشكل فرصة ترويجية مهمة تتيح للوزارة إلقاء الضوء على هذه المبادرات واستعراض أهميتها بالنسبة لتعزيز الخدمات المقدمة وتطويرها».

وتعد المنصة الإلكترونية للرسوم الحكومية الاتحادية إحدى المبادرات التقنية الجديدة والذكية والمبتكرة للوزارة، حيث تتيح للمتعاملين البحث عن جميع أنواع الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الاتحادية وقيمة الرسوم الخاصة بكل خدمة بشكل مفصل، ما يعزز الشفافية في منظومة العمل الحكومي. وتشمل المنصة حالياً على خدمات أكثر من 51 جهة حكومية اتحادية مقسمة بين 15 وزارة و41 هيئة اتحادية تقدم من خلالها أكثر من 7,600 خدمة للمتعاملين من الأفراد والمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة.