«دو» ترفع محطاتها للجيل الخامس إلى 900 بنهاية 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال المهندس سليم البلوشي الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إن الشركة تهدف إلى رفع عدد محطات تغطية شبكات الجيل الخامس الجديدة من 700 محطة وفقاً لخطط سابقة إلى 900 محطة بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تسريع عمليات التغطية ونشر تقنيات الشبكة الجديدة في أنحاء الدولة.

وقال إن رفع عدد المحطات للجيل الخامس بالدولة خلال العام المقبل يتوقف على نسب الطلب وحجم الاستثمارات المرصودة في القطاع خلال تلك الفترة، مبيناً أن هناك بعض الصعوبات والتحديات التي قد تؤدي إلى عدم استفادة بعض المتعاملين بشكل كبير من طرح التقنية حتى الآن ومنها عدم وجود تطبيقات تتطلب سرعات الشبكة الجديدة مع مواكبة الجيل الرابع لمتطلبات كافة التطبيقات المتاحة وهو ما يجعل الشركات الأسرع استفادة من تلك التطبيقات.

وأفاد بأن اتفاقاً بين الشركة و«اتصالات» على المشاركة في البنية التحتية في المناطق الجديدة أسهم في تخفيض التكلفة في ذلك القطاع للشركة بما يراوح بين 30 و40% أخيراً، وهو ما انعكس على أسعار وحجم العروض المطروحة وخصوصاً في قطاع البيانات للمستهلكين.