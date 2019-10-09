«إريكسون»: 46 مليار دولار إيرادات المشغلين في المنطقة بحلول 2030

المصدر: دبي- البيان

استعرضت إريكسون أمس في جيتكس خارطة طريق خاصة بالمشغلين، والتي تسلط الضوء على الفرص التي ستوفرها تقنية الجيل الخامس للشركات، عبر تعزيز الإيرادات الناتجة عن رقمنة القطاعات.

تعمقت إريكسون في تقرير «إمكانات الأعمال المحتملة لتقنية الجيل الخامس- ما وراء النطاق العريض المتنقل»، المتمم لتقرير «إمكانات الأعمال التي توفرها تقنية الجيل الخامس» في دراسة القطاعات البارزة على مستوى المنطقة، والتي ستستفيد من الإمكانات التي ستوفرها تقنية الجيل الخامس على النحو الأمثل.

تتوقع إريكسون في تقريرها، أن يحصل مطورو الشبكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على إيرادات محتملة جديدة قد تصل قيمتها لما يقارب 46 مليار دولار بحلول عام 2030، بشرط تطوير نماذج أعمالهم لتمكين وإنشاء الخدمات.

وتعليقاً على إطلاق التقرير، قال شفيق طرابلسي، نائب الرئيس ورئيس وحدة الشبكات في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «ستوفر تقنية الجيل الخامس إمكانات هائلة تتيح للمشغلين القدرة على تبني نماذج جديدة للأعمال، وتطوير تطبيقات وخدمات جديدة».

بدأت العديد من الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2019 بتشغيل تقنية الجيل الخامس إثر إطلاق الهواتف الذكية الجديدة المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس. ومع توافر هذه الأجهزة وتوجه المزيد من مزودي خدمات الاتصال لإطلاق هذه التقنية، من المتوقع أن يصل عدد الاشتراكات إلى أكثر من 10 ملايين اشتراك بتقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم مع نهاية العام 2019.