إطلاق بطاقة «غنايم» للعمالة المساعدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مشروعاً مبتكراً يوفر مزايا لأصحاب العمل والعمالة المساعدة تحت اسم بطاقة «غنايم» وتشكل محفظة إلكترونية ذكية متعددة الخصائص تتضمن حزمة من خدمات تحويل الراتب لهذه الفئة من العمالة والتسوق الإلكتروني.

وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة: «إن إطلاق بطاقة «غنايم» يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارات في المؤشر العالمي للخدمات الذكية والمتكاملة وبما يدعم الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تهدف إلى تطوير منظومتها الذكية والرقمية».