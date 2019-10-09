راشد بن حميد يزور منصة حكومة عجمان

المصدر: دبي - وام

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان منصة حكومة عجمان في أسبوع جيتكس للتقنية، واطلع على الخدمات التي تقدمها حكومة عجمان الرقمية والجهات المشاركة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمشاريع والمبادرات الجديدة التي تقدم أفضل الخدمات للمواطنين بأقصى سرعة وبجودة عالية، وقال: «إن معرض جيتكس يعد ملتقى نخبوياً يجمع الدوائر والمؤسسات والجهات والشركات تحت سقف واحد لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والتطبيقات والخدمات الذكية، معرباً عن فخره بالمستوى الريادي الذي حققته الدوائر في مجال التحول الرقمي، ومساهمة ذلك في تبسيط الإجراءات وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم خلال وقت قياسي وباستخدام الأجهزة المحمولة».

وأضاف: «إن مشاركة دائرة البلدية والتخطيط والدوائر الأخرى تضع بصمة مميزة في سجل النجاح والازدهار، وتجسد رؤيتنا نحو تحقيق المزيد من التقدم، مستندين في ذلك على الكوادر البشرية الطموحة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال السبق واستطاعت بجدارة أن تكون منصة تجمع الخبراء من كل مكان في العالم».

وفي إطار آخر دشن عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط يرافقه الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، نظام «عمار» بنسخته الثالثة والذي يتضمن 6 خدمات مميزة تقدمها إدارة التخطيط والمساحة.

وإلى ذلك وقع عبد الرحمن النعيمي مذكرة تفاهم مع شركة ديل لتنفيذ مشروع «سند»، والذي يهدف لتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات من الاختراقات وديمومة الخدمات وتوافرها بنسبة لا تقل عن 99% في الدائرة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة ديل للحوسبة والتكنولوجيا المتطورة. كما دشن الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية في جناح القيادة العامة لشرطة عجمان، خدمة «راحلون» عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي، والتي تتضمن تحويل كل الإجراءات من يدوية إلى إلكترونية، بما فيها النعي وتحديد مكان الدفن وإسقاط المخالفات المرورية عن المتوفى، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة وجنائز عجمان ومستشفى خليفة.