60 خدمة ذكية في «مركز الشرطة ذاتي القيادة»

المصدر: دبي - البيان

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي لزوار منصتها مشروع «عيون» الذي يطبق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، و«مركز الشرطة ذاتي القيادة» الذي يعتبر مركزاً متنقلاً لخدمة المتعاملين بطريقة ذكية.

وتفصيلاً، عرضت شرطة دبي مركز الشرطة الذكي ذاتي القيادة الذي يوفر للمتعاملين 60 خدمة ذكية من الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي SPS، بينها 27 خدمة رئيسية و23 خدمة فرعية، منها خدمة فتح بلاغ جنائي وخدمة دفع المخالفات المرورية، وطلب شهادة الحالة الجنائية، وغيرها من الخدمات، ويستطيع أفراد الجمهور استدعاءها وطلبها من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي. كما عرضت شرطة دبي عبر منصتها مشروع «عيون» الهادف إلى خلق منظومة أمنية متكاملة تعمل بالتعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، وكذلك التنبؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها.

ويعمل «عيون» عبر نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية تحت إشراف شرطة دبي بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع الخاص، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد أو المجتمع.

ويسهم المشروع في دعم عملية اتخاذ القرار وضمان تغطية جميع المناطق الحيوية والطرق، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال تقليل نسبة التدخل البشري، وخاصة في مجالات الرصد والتحليل والمراقبة.