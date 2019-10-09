منصة إلكترونية لخدمات «الطاقة» في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم «منصة أبوظبي لخدمات الطاقة»، وتمتاز المنصة بقدرتها على تعزيز سرعة تنفيذ عمليات الترخيص، وتقديم تقارير الامتثال ضمن نظام إلكتروني يمتاز بالشفافية والأمان والدقة، ويوفر نموذجاً متكاملاً من الخدمة فائقة الجودة.

وقال المهندس سيف سالم بامدهف، مدير إدارة تقنية المعلومات والخدمات الذكية والحكومية في الدائرة: «حققت حكومة أبوظبي نجاحات مُبهرة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، ونحن في دائرة الطاقة نفخر بهذا الإنجاز الجديد الذي يعزز من مسيرة التحول الرقمي».