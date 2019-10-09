زواج بلا ورق في دبي بحلول 2020

المصدر: دبي - البيان

استعرضت محاكم دبي خدمة «الزواج الذكي» و«الإشراكات». وتندرج الخدمتان في إطار التزام المحاكم بإطلاق مبادرات داعمة لـ «استراتيجية دبي 2021 لحكومة بلا ورق».

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «تكتسب خدمتا «الزواج الذكي» و«الإشراكات» أهمية بالغة كونهما دفعة قوية لمسيرة التحول الذكي التي ننتهجها في «محاكم دبي» في سبيل تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية وذكية، وبما يتماشى مع «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» الرامية إلى تسخير التكنولوجيا الحديثة في بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق».

وتعتزم محاكم دبي البدء بتطبيق نظام «الزواج الذكي» اعتباراً من العام 2020، حيث سيتم بموجبه إصدار عقد الزواج بطريقة ذكية إلكترونية 100%.