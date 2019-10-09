«بو سيف» يعزز الهوية الإماراتية في المتاحف

المصدر: دبي ــ مرفت عبدالحميد

استعرضت الطالبة شما الرميثي وزميلتها عائشة العسائي من كلية تقنية المعلومات بجامعة العين والطالب عمر البري في الثانوية العامة بمدرسة الإمارات بالعين وبسام الجزار مساعد باحث مشروعهم «بو سيف»، وهو عبارة عن روبوت قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الطالبة شما أن المشروع يهدف إلى التعليم الذاتي من خلال برمجة الروبوت «بو سيف» ليرد على أسئلة الجمهور بهدف استخدامه في المتاحف للرد على استفسارات الزائرين ولا سميا التاريخية، حيث اختاروا أن يصمموا الروبوت على شكل رجل إماراتي مسن «شيبة»، ليتناسب مع سرد تاريخ الإمارات لزائري المتاحف.