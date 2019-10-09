تعزيز البنية التحتية الجيومكانية لدبي

المصدر: دبي - البيان

أبرمت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مواصلات الإمارات، للتعاون معاً في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي «Geo Dubai».

ووقعت الاتفاقية عن البلدية، المهندسة مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، ومحمد عبد الرحيم مدير إدارة نظم المعلومات عن مواصلات الإمارات. وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون بين الطرفين في مجال تعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية الجيومكانية لدبي «Geo Dubai»، وتبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما من أجل العمل على توفير خريطة أساس شاملة وموحدة ومحدثة لدبي لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم ولإدارة المشاريع التنموية والتطويرية.